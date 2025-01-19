В Киеве прогремел взрыв в студии радиостанции «Армия FM»

Один человек пострадал при взрыве в студии радиостанции «Армия FM» в Киеве

В студии украинской радиостанции «Армия FM» произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Прибывшие на место следователи и взрывотехники установили, что сработал армейский взрыватель, находившийся в студии в качестве экспоната.

«Пострадала женщина 1999 года рождения, ее госпитализировали», — рассказали в полиции.

По предварительным сведениям, пострадавшей стала радиоведущая «Армии FM». Правоохранители завели уголовное дело за незаконное обращение с боеприпасами. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее серия мощных взрывов прогремела в пригороде Киева. В украинской столице объявили воздушную тревогу. Также сигналы прозвучали в Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях.