В Киеве объявили воздушную тревогу, сирена гудит в ряде регионов Украины

Сигнал воздушной тревоги зазвучал в Киеве. Об этом свидетельствуют данные онлайн карты министерства цифровой трансформации Украины.

Сирена в украинской столице загудела в 04:39 по московскому времени.

Ранее воздушную тревогу объявили в Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в частях Житомирской, Киевской, Черновицкой и Черниговской.

В Киев накануне прибыла глава евродипломатии Кая Каллас в сопровождении министров иностранных дел стран Евросоюза. В столице и области из-за их визита перекрыли дороги.

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС не привезла украинцам хорошую новость о выплате кредита в 90 миллиардов евро. Каллас заявила, что «они работают» над этим.