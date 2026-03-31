Глава евродипломатии Кая Каллас и европейские министры прибыли в Киев

В столицу Украины с официальным визитом прибыли глава евродипломатии Кая Каллас и европейские министры иностранных дел. Об этом сообщило местное издание «Страна».

В связи с их визитом в Киеве и области перекрыли дороги.

Ранее бывший немецкий дипломат Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что российская сторона побеждает украинскую, поэтому имеет право диктовать условия на мирных переговорах. По его словам, в случае проигрыша России Украину присоединили бы к НАТО, а у Москвы не было бы выхода к Черному морю.

При этом у европейских лидеров остается неадекватная позиция насчет конфликта, указал он. Когда-нибудь Европе придется признать, что ничего не изменить. По словам Шуленбурга, если военные действия не приносят результатов, надо смириться с результатами столкновения.