Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас заявила, что хороших новостей насчет выделения Украине кредита на 90 миллиардов евро у нее нет. Об этом сообщило издание УНИАН.

«Но, к сожалению, сегодня у меня нет хороших новостей о том, что этот кредит будет выплачен. Именно поэтому мы до сих пор работаем и, надеюсь, получим это решение к следующему заседанию ЕС», — сказала Каллас.

В феврале Венгрия заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто — это зеркальный ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по «Дружбе».

В середины марта официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила под сомнение, что новую финансовую помощь на Украине используют по назначению.