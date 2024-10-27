В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в воскресенье вечером в Киеве. Об этом свидетельствовали данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно данным ресурса, сирены предупредили об опасности с воздуха жителей столицы Украины в 22:24 по московскому времени.

До этого воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях. Там она действует до сих пор.

В минувшую пятницу мэр города Виталий Кличко сообщал о попадании беспилотника в многоэтажное здание. После этого начался пожар, пострадали несколько квартир. Огонь распространился на пять этажей, из здания эвакуировали более 100 человек.

Ранее серия взрывов прогремела в украинской столице на фоне воздушной тревоги. В Киеве работали силы противовоздушной обороны, горожан призывали находиться в укрытиях.