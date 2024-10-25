Многоэтажка вспыхнула в Киеве после попадания дрона

В Киеве загорелось многоэтажное жилое здание после попадания беспилотника, пострадали квартиры на трех этажах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

«В Соломенском районе, в высотном доме, куда попал дрон, горят верхние этажи», — написал он.

Позже Кличко уточнил, что повреждения получили квартиры на 17, 18 и 19 этажах. На место происшествия уже прибыли экстренные службы.

По данным Telegram-канала «Страна.ua», из многоэтажки эвакуируют жителей. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Кроме того, получены данные о падении обломков на открытой местности в Шевченковском районе.

Позже Киевская ГСЧС уточнила, что пожар распространился на пять этажей. Кличко добавил, что из здания эвакуировали более 100 человек. До этого он сообщал о взрывах в Соломенском районе.

Ранее серия взрывов прозвучала в украинской столице на фоне воздушной тревогу в среду, 23 октября. В городе работали силы противовоздушной обороны, людей призывали находиться в укрытиях.