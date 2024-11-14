МИД Украины: Киев не владеет ядерным оружием и не планирует создавать его

У Украины нет ядерного оружия, страна не планирует его создавать и тесно сотрудничает с МАГАТЭ. Об этом заявил глава республиканского МИД Георгий Тихй. Его процитировали в Telegram-канале дипведомства.

Как сообщила битанская газета Times, ссылаясь на доклад украинских исследователей для Минобороны, республика якобы может создать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если Соединенные Штаты сократят военную помощь.

Тихий заявил, что Украина придерживается Договора о нераспространении ядерного оружия. В стране не планируют создавать такой вид оружия.

«Мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие. Украина тесно сотрудничает с МАГАТЭ и полностью прозрачна для его мониторинга, что исключает использование ядерных материалов в военных целях», — подчеркнул дипломат.

Как заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, российское ядерное оружие выступает для блока сдерживающим фактором. По его мнению, если бы РФ не владела им, альянс давно был бы на Украине.