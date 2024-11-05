Украину уличили в вероятной провокации с ядерным топливом

На Украине могут решиться на провокацию с ядерным топливом. На это в ходе брифинга указал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он напомнил, что до начала спецоперации США заявляли, что радиологическое оружие не относится к оружию массового поражения.

«При этом в 2023 году, в то время, когда Минобороны России впервые выразило опасения о создании Украиной „грязной бомбы“ и ее подрыве с целью обвинения в этом Российской Федерации, позиция Вашингтона кардинально изменилась», — подчеркнул Кириллов.

Генассамблея ООН, добавил начальник войск РХБЗ, по инициативе американской стороны внесла и приняла резолюцию, осуждающую применение радиологического оружия.

В Минобороны подчеркнули, что с учетом существующей сети международных информационных систем радиационного мониторинга, а также потенциала аккредитованных МАГАТЭ радиохимических лабораторий, которые достоверно определят характер подорванного устройства и его изотопный состав, скрытно провести подобную акцию невозможно.

На Украине есть ядерное топливо — в основном, российского производства. Его не только хранят, но и используют. Киевский режим, обратил внимание Кириллов, вполне может пойти на провокацию, направив ее против России. Ее целью будет дискредитация действующей власти на федеральном и региональном уровне, распространение паники и дестабилизация обстановки, что в итоге должно противодействовать задачам СВО.

Специалисты Минобороны вместе с коллегами профильных ведомства будут наблюдать за радиационной, химической и биологической обстановкой, а также проанализируют ядерные угрозы со стороны Украины.