В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины и в столице. Об этом свидетельствую данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сирена звучит в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.

Накануне стало известно, что украинские власти ускорили вывоз промышленных предприятий из Краматорска. Большую часть промкомплекса переносят в Перечин Закарпатской области.

Также начали принудительную эвакуацию семей с детьми из города. Причиной послужило приближение к городу линии фронта.

В конце мая Одессу начали готовить к круговой обороне. На подступах к городу почти возвели протяженные на много километров противотанковые рвы и блиндажи. Также ВСУ установили колючую проволоку и «зубы дракона».