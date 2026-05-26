Одессу начали готовить к круговой обороне

ВСУ приводят Одессу в состояние круговой обороны. Об этом сообщило региональное управление Сил территориальной обороны «Юг» в соцсетях.

Там отметили, что на подступах к городу почти возвели протяженные на много километров противотанковые рвы и блиндажи. Также украинские военные установили колючую проволоку и «зубы дракона».

До этого украинские журналисты сообщили, что в пригороде Днепропетровска и Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Подробности о вероятных повреждениях не раскрыли.

Помимо этого взрывы прогремели в городе Полтава. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги в тот момент ревели сразу в девяти регионах государства.