Мощный удар нанесли по критической инфраструктуре Украины на западе страны

Россия нанесла серьезный удар по критической инфраструктуре на западе Украины. Об этом сообщило местное издание «Общественное» .

Замглавы Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная заявила, что в результате атаки в регионе было нарушено движение поездов.

Попадание по объектам инфраструктуры зафиксировали в ночь на 27 сентября. Взрывы прогремели в Тульчинском районе.

В областной администрации добавили, что к 06:30 по московскому времени возгорание ликвидировали, а железнодорожное сообщение возобновили.

По данным Минобороны, за прошедшую неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов по ВПК Украины.