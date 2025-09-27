Мощный удар нанесли по критической инфраструктуре Украины на западе страны
Россия нанесла серьезный удар по критической инфраструктуре на западе Украины. Об этом сообщило местное издание «Общественное».
Замглавы Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная заявила, что в результате атаки в регионе было нарушено движение поездов.
Попадание по объектам инфраструктуры зафиксировали в ночь на 27 сентября. Взрывы прогремели в Тульчинском районе.
В областной администрации добавили, что к 06:30 по московскому времени возгорание ликвидировали, а железнодорожное сообщение возобновили.
По данным Минобороны, за прошедшую неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов по ВПК Украины.