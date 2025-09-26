На Украине пытаются найти виновников в российском ударе по полигону в Черниговской области. При этом руководство забыло, что еще месяц назад опубликовало видео с подготовкой новобранцев в нем. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

«По кадрам было ясно, что мобилизованные прибыли на полигон совсем недавно и не успели получить форму», — заявил он.

Вчера Сухопутные войска ВСУ признали, что в результате комбинированной атаки и точного поражения их укрытия «полностью избежать потерь среди личного состава не удалось». В силовых структурах заявили, что потери украинской армии по Черниговской области составили примерно 300 боевиков.

Как заявил источник журналистов, после публикации этой информации в украинских соцсетях поднялась волна негатива в адрес военного руководства. Негодовали блогеры и граждане. Люди обвинили в случившемся отсутствие ПВО в Черниговской области — воздушное пространство осталось совсем без защиты.

Также сыграло злую шутку неудачное расположение полигона — недалеко от границы с Белоруссией. Еще появилось мнение о предателях в рядах украинской армии.

Ранее стало известно, что после прилета«Гераней» по Черниговской области начался мощный пожар на нефтебазе в Бахмаче. На ее территории слышали несколько десятков взрывов.