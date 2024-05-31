«В Киеве бесятся». Россия улучшила отражение атак на Крымский мост

Депутат Журавлев: Россия обороняет Крымский мост гораздо тщательнее, чем раньше

Российские военные после атак на Крымский мост со стороны Украины сделали выводы и обороняют стратегический объект куда тщательнее. Такое заявление сделал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в интервью РИА «Новости» .

«В Киеве бесятся, называют мост миражом, нарисованной на компьютере картинкой, — было и такое — а потом в бессильной злобе начинают единственное, что умеют, — операцию по уничтожению», — отметил депутат.

Журавлев назвал Крымский мост символом украинской экономической несостоятельности. Для ВСУ переправа будет оставаться самой лакомой целью, «пока не падет киевский режим».

«Ведь за 20 лет в Крыму этой страной не сделано было практически ничего, а тут в мгновение ока налажена новая логистика», — добавил парламентарий.



Очередную массированную атаку на Крымский мост российские военные отразили ночью. Украинские боевики пытались ударить по переправе 10 оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Все снаряды успешно сбили, движение по мосту временно перекрывали.

Ранее Евросоюз допустил, что Украина якобы имеет право атаковать Крымский мост в рамках самообороны. Россия расценила подобное заявление как подстрекательство к терроризму.