Слова о праве Украины атаковать Крымский мост сочли подстрекательством | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 13:12 Слова о праве Украины атаковать Крымский мост сочли подстрекательством Захарова: слова о праве Украины атаковать Крымский мост — подстрекательство РИА «Новости»

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Заявления чиновника из ЕС о том, что Украина якобы имеет право атаковать Крымский мост в рамках самообороны, представляют собой подстрекательство к терроризму. Об этом на брифинге 8 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Другого варианта, как назвать это уже прямым подстрекательством терроризму, просто нет», — подчеркнула дипломат.

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По ее мнению, заявления представителя дипломатической службы ЕС Петера Стано являются недопустимым. Кроме того, заметила Захарова, важно понимать, что Евросоюз выступает не просто спонсором киевского режима с учетом того, что чиновник позволяет себе говорить подобное.

«Своими заявлениями он [ЕС] подстрекает Киев продолжать нападения на мирные российские города, гражданскую инфраструктуру», — добавила представитель МИД.

Заявления о Крымском мосте Стано сделал на брифинге в Брюсселе 6 мая. В ответ на вопрос, считают ли в Евросоюзе этот объект легитимной военной целью Украины, он заявил, что «Украина борется за свое выживание и имеет законное право на самооборону».