Российские бойцы отразили массированную атаку на Крымский мост

Белоусов: Россия отразила массированную атаку ракетами ATACMS на Крымский мост

Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool
Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

Российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост, заявил министр обороны страны Андрей Белоусов. Украинские боевики пытались ударить по переправе десятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS, сообщило РИА «Новости».

«Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней», — сказал Белоусов.

Россия продолжает освобождать регионы от неонацистов, подчеркнул министр. Основная задача — защитить людей, поэтому бойцы российской армии продолжат действовать решительно.

«Соразмерно угрозам безопасности», — добавил глава Минобороны России.

Накануне, 30 мая, движение по Крымскому мосту перекрывали дважды. Водителей и пассажиров просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Минобороны сообщило, что в акватории Черного моря у Крыма уничтожили восемь беспилотников самолетного типа и два безэкипажных катера.

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