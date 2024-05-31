Российские бойцы отразили массированную атаку на Крымский мост
Белоусов: Россия отразила массированную атаку ракетами ATACMS на Крымский мост
Российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост, заявил министр обороны страны Андрей Белоусов. Украинские боевики пытались ударить по переправе десятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS, сообщило РИА «Новости».
«Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней», — сказал Белоусов.
Россия продолжает освобождать регионы от неонацистов, подчеркнул министр. Основная задача — защитить людей, поэтому бойцы российской армии продолжат действовать решительно.
«Соразмерно угрозам безопасности», — добавил глава Минобороны России.
Накануне, 30 мая, движение по Крымскому мосту перекрывали дважды. Водителей и пассажиров просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Минобороны сообщило, что в акватории Черного моря у Крыма уничтожили восемь беспилотников самолетного типа и два безэкипажных катера.