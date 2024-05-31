Российские бойцы отразили массированную атаку на Крымский мост

«Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней», — сказал Белоусов.

Россия продолжает освобождать регионы от неонацистов, подчеркнул министр. Основная задача — защитить людей, поэтому бойцы российской армии продолжат действовать решительно.

«Соразмерно угрозам безопасности», — добавил глава Минобороны России.

Накануне, 30 мая, движение по Крымскому мосту перекрывали дважды. Водителей и пассажиров просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Минобороны сообщило, что в акватории Черного моря у Крыма уничтожили восемь беспилотников самолетного типа и два безэкипажных катера.