Бойцы 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады освободили от ВСУ населенный пункт Михайловка в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Бойцы группировки «Центр» рассказали, что они зашли в поселок малыми группами. Им пришлось двигаться от укрытия к укрытию, используя замаскированные блиндажи в лесополосах.

Их действия корректировали расчеты БПЛА, взаимодействующие с авиацией, артиллерийскими расчетами и другими подразделениями ВС РФ. При этом расчеты ударных FPV-дронов выбивали украинских боевиков из укреплений.

«В каждой посадке окопы, блиндажи, ходы сообщений, лисьи норы. Они не рассчитывали, что им придется оттуда уходить. Блиндажи у них были оборудованы достаточно крепко, два-три наката бревен», — рассказал замкомандира батальона по военно-политической работе.

Он добавил, что в одном из опорников были британские наемники, которые в нем и остались.

Ранее глава оборонного ведомства Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав бригады с освобождением Михайловки, поблагодарив за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяги.