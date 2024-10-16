Белоусов поздравил освобождавших Михайловку военных

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 15-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Александрийской ордена Суворова бригады с освобождением Михайловки в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе проведения специальной военной операции соединение успешно выполняет боевые задачи, проявляя образцы храбрости и отваги, доказывая, что по праву носит почетное наименование „гвардейское“», — отметил министр в поздравительной телеграмме.

Белоусов подчеркнул, что благодаря их профессиональным и решительным действиям противник несет потери и отступает. Шесть военнослужащих бригады получили звание Героя России, более 1,6 тысячи военнослужащих отметили госнаградами.

О взятии под контроль Михайловки Минобороны РФ сообщило 13 октября. Российские подразделения поразили четыре механизированные, пехотную, воздушно-десантную и мотопехотную бригады противника.