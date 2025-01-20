Обломки украинского БПЛА рухнули на территории предприятия в Калуге

Обломки украинского беспилотника упали на территории предприятия на окраине Калуги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Возникшее незначительное возгорание оперативно ликвидировано силами спасательных служб», — уточнил чиновник.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Разрушений местные власти не зафиксировали.

В ночь на понедельник в Калуге и Калужской области средства противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

В Министерстве обороны ранее сообщили, что минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили 31 беспилотник над территорией России.

Рано утром в аэропортах Казани и Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В связи с этим самолет авиакомпании Red Wings, который следовал из Ташкента в столицу Татарстана, не смог совершить посадку в международном аэропорту имени Габдуллы Тукая.