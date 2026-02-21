В Казани из-за угрозы БПЛА отменили масленичные гуляния

Из-за угрозы атаки беспилотников в Казани отказались от проведения уличных мероприятий, включая масленичные гуляния. Об этом сообщила пресс-служба городского управления культуры.

Жителей призвали сохранять спокойствие.

«Учреждения действуют строго по установленным алгоритмам. Информация будет оперативно доводиться дополнительно», — уточнили в пресс-службе.

В ночь на 21 февраля средства противовоздушной обороны нейтрализовали над российскими регионами больше 70 дронов. Атаки отразили в Краснодарском крае, Крыму, Курской, Самарской, Белгородской, Ростовской, Воронежской, Саратовской и Волгоградской областях, а также над Азовским морем.

В Удмуртии из-за налета БПЛА пострадали 11 человек. Два человека получали ранения средней степени тяжести и один — тяжелые. Его перевезли в РКБ и прооперировали.