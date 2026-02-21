Из-за атаки БПЛА в Удмуртии пострадали 11 человек

Украинские боевики ночью атаковали Удмуртию с помощью беспилотников. В результате пострадали 11 местных жителей, рассказал в своем телеграм-канале глава регионального Минздрава Сергей Багин.

«Сегодня ночью атаке подвергся один из объектов в республике. Медицинские работники немедленно пришли на помощь пострадавшим», — подчеркнул министр.

По его словам, травмы получили три человека: двое из них находятся в состоянии средний тяжести, один — в тяжелом. Еще восемь пострадавших осмотрели врачи, пациентов отпустили под амбулаторное лечение. Местного жителя, получившего тяжелые травмы, перевезли в Первую РКБ и сделали операцию. Он находится под медицинским наблюдением.

Багин также поблагодарил врачей четкую и слаженную работу.

Ранее в Удмуртии прогремела серия взрывов. Глава республики Александр Бречалов уточнил, что есть повреждения и пострадавшие. На месте ЧП работают оперативные службы.