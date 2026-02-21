Средства ПВО сбили 77 дронов ВСУ над Россией за ночь

Прошедшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 77 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Больше всего дронов сбили в Краснодарском крае — 24 аппарата, 13 — Крыму, девять — в Курской области.

«Девять БПЛА — над территорией Ростовской области, восемь БПЛА — над территорией Белгородской области, пять БПЛА — над территорией Самарской области», — добавили в Минобороны.

Еще четыре беспилотника ликвидировали над Азовским морем, три — над Саратовской областью и по одному — под Волгоградом и Воронежем.

Ночью дрон ВСУ взорвался рядом с пассажирским автобусом в Краснодаре. У машины выбило стекла, обошлось без пострадавших.