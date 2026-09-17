В Ярославле потушили возгорания на НПЗ, возникшие из-за атаки БПЛА

Возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле, возникшие вследствие ночной атаки украинских беспилотников, полностью потушили. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев .

Ночью ВСУ предприняли крупный налет на область, силы ПВО сбили 65 БПЛА. Упавшими обломками выбило окна в нескольких домах, повредило автомобили.

В связи с обнаружением фрагментов беспилотников силовики перекрыли движение на выезде из города в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной, добавил чиновник.

Также за прошедшую ночь обломки беспилотника повредили припаркованные машины во Владимире. В Ростове из-за падения фрагментов БПЛА пострадала трансформаторная подстанция.