Из-за атаки БПЛА на Ростовскую область получила повреждения подстанция

Украинские боевики ночью атаковали с помощью БПЛА Ростовскую область. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Юрий Слюсарь.

«Сегодня ночью Ростов подвергся массированной воздушной атаке», — отметил он.

В результате ЧП обошлось без пострадавших. Из-за налета беспилотников возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали пожарные.

Также из-за падения фрагментов БПЛА получила повреждения трансформаторная подстанция, возникли перебои электроснабжения в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах Ростова-на-Дону.

Также пострадали окна, кровля, остекление шести частных домов, хозяйственные постройки. Губернатор добавил, что на местах ЧП работают экстренные службы. Всего над регионом сбили более 50 беспилотников.

Ранее в Ярославской области из-за налета БПЛА получил повреждения нефтеперерабатывающий завод. В результате пожара на объекте никто не пострадал.