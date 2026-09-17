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    Из-за атаки БПЛА на Ростовскую область получила повреждения подстанция

    Фото: РИА «Новости»

    Украинские боевики ночью атаковали с помощью БПЛА Ростовскую область. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Юрий Слюсарь.

    «Сегодня ночью Ростов подвергся массированной воздушной атаке», — отметил он.

    В результате ЧП обошлось без пострадавших. Из-за налета беспилотников возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали пожарные.

    Также из-за падения фрагментов БПЛА получила повреждения трансформаторная подстанция, возникли перебои электроснабжения в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах Ростова-на-Дону.

    Также пострадали окна, кровля, остекление шести частных домов, хозяйственные постройки. Губернатор добавил, что на местах ЧП работают экстренные службы. Всего над регионом сбили более 50 беспилотников.

    Ранее в Ярославской области из-за налета БПЛА получил повреждения нефтеперерабатывающий завод. В результате пожара на объекте никто не пострадал.