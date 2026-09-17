Беспилотник повредил припаркованные у многоэтажки автомобили во Владимире
ВСУ атаковали утром Владимир с помощью БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Александр Авдеев.
«Сегодня утром во Владимире отражена атака БПЛА», — отметил он.
В результате ЧП обошлось без пострадавших. Упавшие фрагменты беспилотника повредили остекление многоквартирного жилого дома и припаркованные поблизости автомобили.
Ранее средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в Ростовской области. Из-за рухнувших обломков БПЛА повреждения получила трансформаторная подстанция. Это привело к проблемам со светом в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах Ростова-на-Дону.
В результате массированной атаки беспилотников также возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали сотрудники МЧС. Пострадали окна, кровля, остекление шести частных домов, хозяйственные постройки.