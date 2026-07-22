Охранник АПХ «Мираторг» пострадал из-за атаки БПЛА в Брянской области

Осколки БПЛА ранили охранника АПХ «Мираторг» в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в своем телеграм-канале.

В том же районе беспилотники атаковали кормовоз: водитель не пострадал, но транспорт получил повреждения. За сутки над Брянской областью уничтожили 63 беспилотника самолетного типа.

«Еще одного местного жителя ранило в Погарском районе. Пострадавших доставили в медучреждения. На одном из объектов предприятия в результате обстрела серьезные повреждения получили несколько производственных корпусов, огонь охватил значительную площадь», – прокомментировал Ковальчук.

За минувшую ночь и утро над Севастополем сбили восемь БПЛА. Люди не пострадали.