Над Севастополем сбили восемь беспилотников

За минувшую ночь и утро над Севастополем сбили восемь БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на платформе «Макс».

«За минувшую ночь и утро наши военные и мобильные огневые группы отразили пять атак ВСУ. Сбиты восемь БПЛА. Люди не пострадали», — говорится в сообщении.

За сутки средства ПВО сбили или подавили 53 дрона над Херсонской областью.

Всего за ночь над российскими регионами нейтрализовали 242 украинских беспилотника самолетного типа. По данным Минобороны, БПЛА сбили в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях, в Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму, над Азовским и Черным морем.