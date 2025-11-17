В Измаиле прозвучали десятки взрывов и пропало электричество на фоне атаки дронов

Массированная атака беспилотников обрушилась на украинский город Измаил в Одесской области, вызвав многочисленные взрывы и перебои с электричеством. Об этом сообщил блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале .

По его словам, местные жители наблюдали в небе яркое зарево. Количество дронов над городом достигло 20 единиц.

«В городе один за другим слышны взрывы», — написал Шарий.

Он уточнил, что удары привели к перебоям в электроснабжении.

Накануне, в ночь на 16 ноября, российская армия нанесла сокрушительный удар по военным целям на Украине. В Одесской области было видно сильное зарево после атаки по газовым и энергетическим объектам.