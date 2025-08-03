В Ивановской области отменили опасность атаки беспилотников

В воскресенье, 3 августа, к 08:23 по московскому времени в Ивановской области отменили опасность атаки украинских дронов. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале регионального правительства.

«Оперативный штаб: отбой опасности БПЛА в Ивановской области», — говорится в сообщении.

Угроза продлилась больше четырех часов, с 04:07.

Ранее стало известно, что в Псковской области над деревней Неелово сбили украинский беспилотник. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Всего в ночь на 3 августа силы ПВО сбили 93 дрона противника. В Воронежской области пострадали четыре человека.