В Ивановской области отменили опасность атаки беспилотников
В воскресенье, 3 августа, к 08:23 по московскому времени в Ивановской области отменили опасность атаки украинских дронов. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале регионального правительства.
«Оперативный штаб: отбой опасности БПЛА в Ивановской области», — говорится в сообщении.
Угроза продлилась больше четырех часов, с 04:07.
Ранее стало известно, что в Псковской области над деревней Неелово сбили украинский беспилотник. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Всего в ночь на 3 августа силы ПВО сбили 93 дрона противника. В Воронежской области пострадали четыре человека.
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