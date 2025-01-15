В Ивано-Франковской области Украины прогремела серия взрывов
ТСН: на фоне воздушной тревоги в Ивано-Франковской области произошли взрывы
В Ивано-Франковской области Украины утром в среду прогремели взрывы. Об этом сообщил местный телеканал ТСН.
Местные власти пока не прокомментировали информацию о случившемся. Дополнительных сведений о взрывах нет.
На всей территории Украины сегодня объявили воздушную тревогу.
Накануне вечером в Киевской областной военной администрации заявили о взрывах из-за работы системы противовоздушной обороны. Военные зафиксировали беспилотники на территории региона. Местные власти запретили снимать процесс уничтожения дронов.
Ранее в среду координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российская армия нанесла удары по расположению ВСУ на пожарном полигоне в Харькове, а также атаковала район аэродрома в Киевской области, куда сейчас едут машины скорой помощи.