В Ивано-Франковской области Украины прогремела серия взрывов

ТСН: на фоне воздушной тревоги в Ивано-Франковской области произошли взрывы

В Ивано-Франковской области Украины утром в среду прогремели взрывы. Об этом сообщил местный телеканал ТСН.

Местные власти пока не прокомментировали информацию о случившемся. Дополнительных сведений о взрывах нет.

На всей территории Украины сегодня объявили воздушную тревогу.

Накануне вечером в Киевской областной военной администрации заявили о взрывах из-за работы системы противовоздушной обороны. Военные зафиксировали беспилотники на территории региона. Местные власти запретили снимать процесс уничтожения дронов.

Ранее в среду координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российская армия нанесла удары по расположению ВСУ на пожарном полигоне в Харькове, а также атаковала район аэродрома в Киевской области, куда сейчас едут машины скорой помощи.