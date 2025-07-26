В Ингушетии беспилотник упал на частный дом, есть пострадавшие

В ингушском селе Нижние Ачалуки на жилой дом упал беспилотник, пострадали четыре человека. Об этом сообщили в Минздраве республики.
В Малгобекскую центральную районную больницу доставили женщину 1997 года рождения и троих детей. Их состояние врачи оценили как стабильное и удовлетворительное. После осмотра и обследования всех пострадавших отправили на амбулаторное наблюдение по месту жительства.
Министра здравоохранения Ингушетии Зару Албакову оперативно проинформировали о происшествии.
Тем временем в Курской области украинский дрон атаковал Беловский район. Пострадал 52‑летний мужчина, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. У него непроникающее осколочное ранение живота и ранения правой стопы.
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