В Ингушетии беспилотник упал на частный дом, есть пострадавшие

В ингушском селе Нижние Ачалуки на жилой дом упал беспилотник, пострадали четыре человека. Об этом сообщили в Минздраве республики.

В Малгобекскую центральную районную больницу доставили женщину 1997 года рождения и троих детей. Их состояние врачи оценили как стабильное и удовлетворительное. После осмотра и обследования всех пострадавших отправили на амбулаторное наблюдение по месту жительства.

Министра здравоохранения Ингушетии Зару Албакову оперативно проинформировали о происшествии.

Тем временем в Курской области украинский дрон атаковал Беловский район. Пострадал 52‑летний мужчина, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. У него непроникающее осколочное ранение живота и ранения правой стопы.