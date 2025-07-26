ВСУ обстреляли Белгородский район из РСЗО

Гладков сообщил о ранении мирного жителя при обстреле Белгородского района

Вооруженные силы Украины в субботу обстреляли Белгородский район из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Белгородский район подвергся обстрелу из РСЗО», — написал он.

По словам Гладкова, в результате атаки пострадал мирный житель. У мужчины диагностировали баротравму и осколочные ранения лица и руки, его доставляют в областную клиническую больницу, где окажут всю необходимую помощь.

В районе села Беловское повреждены два автомобиля. По данным МЧС, возгораний в частных домах не зафиксировано.

Ранее губернатор сообщил о другой атаке: украинский беспилотник ударил по селу Чайки в Белгородском районе. Двое бойцов подразделения «Орлан» получили тяжелые осколочные ранения. Обоих госпитализировали.