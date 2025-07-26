Житель Курской области получил ранения при атаке БПЛА

В Беловском районе Курской области мирный житель получил ранения при атаке украинского дрона. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

По его словам, 24 июля беспилотник атаковал территорию района, в результате пострадал 52‑летний мужчина. Он не сразу обратился за медицинской помощью.

У пострадавшего диагностированы непроникающее осколочное ранение живота и ранения правой стопы. В ближайшее время его доставят в Курскую областную больницу.

Хинштейн пожелал мужчине скорейшего выздоровления и призвал жителей не возвращаться в приграничные районы, подчеркнув, что там все еще крайне опасно для жизни и здоровья.

Несколькими днями ранее в Льговском районе Курской области пострадал 22‑летний тракторист: во время сельхозработ его техника наехала на взрывное устройство. ЧП произошло в поселке Викторовка. У молодого человека диагностировали акубаротравму, осколочное ранение голени и ссадины на животе.