Избранный президент США Дональд Трамп направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому письмо, в котором призвал начать думать о мирных переговорах с Россией. Об этом сообщило испанское издание El Pais .

«Когда вы говорите „восстановить страну“. Восстановить что? Это реконструкция на 110 лет», — обратился Трамп к Зеленскому.

Также в письме американский лидер призвал своего украинского коллегу отказаться от подконтрольных России территорий. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что сумеет разобраться с российско-украинским конфликтом за один день.

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что избранный президент США заставил Европу признать поражение Украины. Эксперт предположил, что Трамп верит, что сможет закончить конфликт на Украине за 24 часа или еще до инаугурации.