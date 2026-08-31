В Херсоне после удара российской артиллерии сдетонировал склад боеприпасов

Группировка войск «Днепр» дважды ударила из артиллерийских орудий по складу боеприпасов в промзоне Херсона. Он уничтожен, сообщил ТАСС старший оператор расчета беспилотника «Князь Вещий Олег» с позывным Ладья.

Подразделение получило задание поразить цель в промзоне Херсона. Во время пристреливания снаряд попал в другой объект Вооруженных сил Украины. Им оказался склад боеприпасов.

«Произошла повторная детонация, очень большой мощный взрыв. После этого мы провели работу по основной цели и дополнительно нанесли повторный удар по детонирующему складу», — рассказал военнослужащий.

Ранее при групповом ударе российская армия нанесла удары по Киевской области. Военные атаковали комбинат асбестоцементных изделий и транспортно-логистический центр «Пирогово».