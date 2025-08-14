Жители Херсона и пригорода начали за бесценок избавляться от жилья и бизнеса

Жители подконтрольного ВСУ Херсона и пригорода начали за бесценок распродавать жилье и бизнес. Об этом сообщило РИА «Новости».

Однокомнатную квартиру в Херсоне можно приобрести за 290 тысяч гривен (559,7 тысячи рублей), а двухкомнатная обойдется в 435,7 тысячи гривен (840 тысяч рублей). Комната в коммунальной квартире продается за 186,7 тысячи гривен (359 тысяч рублей).

Можно приобрести и дом. Так, газифицированный дом с участком 40 соток обойдется покупателю в сумму чуть больше полумиллиона рублей.

За бесценок уходит и бизнес. В пересчете на рубли ларек можно будет купить всего за 280 тысяч, магазин в подвале — за 688,6 тысячи.

До этого пророссийское подполье в Херсоне сообщало, что в городе увеличилась численность грузинских наемников. Они занимаются вымогательством и захватывают имущество у местного населения.

Неделю назад военный блогер Юрий Подоляка сообщал, что российские военные могут высадиться в Херсоне.