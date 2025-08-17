В Харьковской области ВСУ стали формировать женские расчеты БПЛА

Из-за нехватки людей ВСУ стали формировать в Харьковской области женские расчеты БПЛА. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых структурах.

«Ввиду недостатка личного состава в 92-й отдельной штурмовой бригаде начали формироваться женские расчеты БПЛА», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Харьковской области уже функционируют несколько таких отрядов, которые набирали по большей части из медицинских рот и действующих в тылу мобильных огневых групп ПВО.

Ранее стало известно, что ВС России взяли под контроль часть автомобильных дорог, ведущих к населенному пункту Хатнее в Харьковской области.