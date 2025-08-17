ВС России взяли под контроль часть дорог в Харьковской области

Марочко: ВС РФ взяли под контроль две дороги у Хатнего, отрезав ВСУ от снабжения

Российские подразделения взяли под контроль часть автомобильных дорог, ведущих к населенному пункту Хатнее в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС .

«Та группировка вооруженных формирований Украины, которая засела в Хатнем, в ближайшей перспективе может оказаться в очень плохом положении. Поскольку та дорога, которая идет на северо-запад от Хатнего — она уже под нашим огневым контролем», — рассказал он.

По словам Марочко, боевики ВСУ также используют юго-западную трассу для логистики. Только и там уже работают российские военные, стремящиеся перерезать логистические пути противника.

Военный эксперт добавил, что бойцы ВС РФ также взяли под контроль дорогу «восточнее Великого Леса или юго-восточнее от Хатнего», перерезав там небольшой участок трассы.

Ранее в Харьковской области в районе Волчанска российские военные ликвидировали ДРГ подразделения «Тимур» ГУР Минобороны Украины.