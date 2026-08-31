Офицеров ВСУ уничтожили при попытке бегства из Волчанского котла
РИА «Новости»: офицеры ВСУ пытались сбежать из Волчанского котла под Харьковом
Бойцы Вооруженных сил России уничтожили офицеров ВСУ при их попытке сбежать из Волчанского котла в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.
«При попытке вывода КП батальона 159-й отдельной механизированной бригады уничтожено три ББМ с командным составом», — заявил собеседник агентства.
На прошлой неделе силовики сообщили, что украинские военные стали массово исчезать в районах Водяного, Аниськино и Артельного в Волчанском котле.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил, что подразделения ВС России поразили укрепрайон и живую силу украинской армии на Харьковском направлении. Таким образом, оборона ВСУ на этом участке ослабла.