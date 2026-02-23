В Харькове офицера ВСУ убили сотрудники ТЦК

В Харькове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) убили командира роты 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ лейтенанта Бобоева. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

Ранее офицера перевели со штабной должности на командование штурмовыми группами в районе Волчанских Хуторов, после чего он самовольно покинул часть.

Собеседник уточнил, что в Харькове Бобоева задержали сотрудники ТЦК. Среди них оказался его бывший подчиненный, который во время конфликта нанес офицеру ранения, несовместимые с жизнью.

В Одессе произошел другой конфликт с участием представителей ТЦК: водитель легкового автомобиля распылил в их сторону огнетушитель, после чего сумел уехать. Видео произошедшего распространили украинские телеграм-каналы.