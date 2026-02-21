Украинец хитрым способом ушел от мобилизации в Одессе

Одессит огнетушителем отбился от сотрудников ТЦК на дороге

В Одессе водитель применил огнетушитель против сотрудников ТЦК, местного военкомата. Видеозапись происшествия распространили украинские телеграм-каналы.

Судя по кадрам видео, группа из ТЦК заблокировала на дороге легковой автомобиль. Военкомы попытались открыть двери силой. Внутри машины находились несколько человек.

После короткой перепалки водитель выпустил струю из огнетушителя прямо в окно, обдав военных густым облаком. Воспользовавшись замешательством, мужчины на автомобиле на большой скорости уехали с места происшествия.

Военкомов не сопровождала полиция, которая часто участвует в подобный рейдах. На каких основаниях сотрудники ТЦК пытались силой вскрыть чужой автомобиль и применить силу к гражданским лица, неизвестно.

Это далеко не первая попытка силовой мобилизации украинцев. В начале февраля 2026 года сотрудники ТЦК вытащили из окна Tesla мужчину в Киеве.

Осенью прошлого года на Украину приехала Анджелина Джоли. Ее охранника, украинца, также попытались отправить в армию.