Президент Украины Владимир Зеленский в «хамской манере» отказался забирать более 600 военнопленных. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза ООН. Его слова привело РИА «Новости».

Он напомнил об отказе украинских властей от предложения Венгрии о прекращении огня на Рождество и обмене плененными.

«Мы передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу», — сказал Небензя.

Постпред напомнил, что украинский лидер вновь не стал забирать более 600 военнослужащих, находящихся в России уже больше года. По его словам, Зеленского не интересуют простые украинцы, он готов обменивать только боевиков националистических батальонов и иностранных наемников.

Ранее в МИД Венгрии заявили, что президент Украины «напряженно и некультурно» отказал премьеру-министру Виктору Орбану, когда тот хотел поговорить с киевскими властями по телефону.