«В хамской манере». Украина отказалась обменивать сотни военнопленных
Небензя: Зеленский хамски отказался забирать 600 военнопленных
Президент Украины Владимир Зеленский в «хамской манере» отказался забирать более 600 военнопленных. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза ООН. Его слова привело РИА «Новости».
Он напомнил об отказе украинских властей от предложения Венгрии о прекращении огня на Рождество и обмене плененными.
«Мы передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу», — сказал Небензя.
Постпред напомнил, что украинский лидер вновь не стал забирать более 600 военнослужащих, находящихся в России уже больше года. По его словам, Зеленского не интересуют простые украинцы, он готов обменивать только боевиков националистических батальонов и иностранных наемников.
Ранее в МИД Венгрии заявили, что президент Украины «напряженно и некультурно» отказал премьеру-министру Виктору Орбану, когда тот хотел поговорить с киевскими властями по телефону.