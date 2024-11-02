Депутат Швыткин заявил, что в зоне спецоперации произошел перелом

В зоне специальной военной операции произошел перелом. Об этом в интервью Lenta.ru заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне, полковник полиции Юрий Швыткин.

«Сейчас идет активное выдавливание противника. То есть перелом произошел», — заявил он.

Швыткин добавил, что российские военные наступают на разных направлениях, включая Южнодонецкое и Харьковское. Он назвал важным освобождение каждого поселка и села, поскольку украинская армия превращала их в укрепленные опорные пункты, и пожелал бойцам победы.

Ранее член Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что российские войска уже в непосредственной близости от Курахова в ДНР.

В августе военный обозреватель Михаил Ходаренок предположил, что ситуация в российско-украинском конфликте может измениться после президентских выборов в США.