Хотевшего «задушить Крым» экс-министра обороны Британии призвали объявить в розыск

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал объявить в розыск в России экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса за угрозы в адрес Крыма. Об этом он сообщил РИА «Новости» .

Ранее бывший министр, выступая на Варшавском форуме по безопасности, призвал «задушить Крым» и сделать полуостров непригодным для жизни. Кроме того, он выступил за удары ракетами Taurus по Крымскому мосту.

В ответ Шеремет назвал Уоллеса военным преступником и пособником терроризма.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже отреагировал на это заявление, назвав его глупым и напомнив, что Уоллес уже не занимает свою должность.