Россия ответит ударом возмездия после новой атаки ВСУ на Крым. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал член думского комитета по обороне Андрей Колесников.

Украинская армия стала инструментом в руках президента Владимира Зеленского и его западных партнеров, которые всеми силами пытаются доказать, что не настроены на мирные переговоры. Они снова попытались запугать население и уничтожить российскую технику, но в этом нет ничего нового.

«Естественно, будет удар возмездия», — сказал парламентарий.

По его словам, ВС России нельзя расслабляться, а россиянам — паниковать. Жителям России нужно и дальше спокойно работать, поддерживать российских военных.

Ранее украинские боевики атаковали беспилотниками Волгоградскую область. Российские военные уничтожили более десятка воздушных целей над регионом.