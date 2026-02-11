ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область, силы противовоздушной обороны сбили уже более десятка воздушных целей. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Местные жители сообщили, что в одном из районов возник пожар. Мощные взрывы прогремели над областью после полуночи и продолжаются до сих пор. Их услышали в ряде районов Волгограда и в небе над городом Волжский.

Вечером 10 февраля представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в телеграм-канале о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда.

Официальная информация о возможных пострадавших и разрушениях в Волгоградской области пока отсутствует.

Ранее Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили 48 дронов ВСУ над Ростовской, Белгородской и Воронежской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.