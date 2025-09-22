В Госдуме пообещали возмездие Украине за удар по курорту в Крыму

Киев заплатит высокую цену за удар по курортной зоне в поселке Форос в Крыму. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с РИА «Новости».

«Возмездие не за горами, и киевский режим поплатится за свои преступления. Военные преступники заплатят высокую цену», — сказал он.

Шеремет подчеркнул, что украинские боевики осуществили теракт в отношении гражданской инфраструктуры и мирных жителей.

Ранее стало известно, что при атаке беспилотников ВСУ на санаторий «Форос» в Крыму погибли три человека, еще 16 пострадали.

Под удар также попало здание школы. В нем дроны разрушили актовый зал и нанесли ущерб библиотеке. Занятия школьников перевели на удаленный режим.