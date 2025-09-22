Три человека погибли при атаке ВСУ на санаторий «Форос» в Крыму

В результате атаки беспилотников на санаторий «Форос» в Крыму погибли три человека. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«В результат атаки БПЛА в районе пгт Форос три человека погибли, 16 получили ранения. <…> Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, которым обязательно будет оказана необходимая помощь и поддержка», — написал Аксенов в Telegram-канале.

Вечером в воскресенье украинские беспилотники ударили по украинскому поселку Форос, расположенному недалеко от Ялты. Обломки дронов повредили строения на территории санатория, а также здание школы в населенном пункте. В окрестностях Ялты из-за обломков упавшего беспилотника загорелась сухая трава.

Беспилотники разрушили актовый зал в местной школе, сильно пострадала библиотека. Занятия организуют удаленно, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.