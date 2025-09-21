Появились подробности удара ВСУ по школе в крымском поселке

Крючков: При атаке ВСУ на школу в Форосе разрушен актовый зал, ранен охранник

После атаки беспилотников на Форос полностью разрушился актовый зал местной школы, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале . По его словам, также сильно пострадала библиотека, получил ранения охранник.

В Министерстве образования Крыма уточнили ТАСС, что занятия в школе организуют удаленно, пока специалисты обследуют здание на предмет повреждений.

Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщал, что в результате атаки БПЛА пострадали объекты санатория «Форос» и здание школы. По его словам, число пострадавших составляет около 15 человек, есть погибшие, их количество уточняется.

В период с 16:00 до 20:00 в воскресенье системы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника.