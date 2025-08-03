Президент Владимир Зеленский не хочет завершения вооруженного конфликта с Россией из-за страха перед украинцами. Своими наблюдениями журналист Томас Фази поделился в соцсети X.

«Зеленский и его западные кураторы боятся того, что простые украинцы, как только вновь обретут свободу слова, расскажут о кровавой военной политике, навязанной им с крайней жестокостью», — написал он.

По мнению журналиста, именно страх Зеленского является одной из причин, по которой он затягивает военные действия на территории страны.

Силовая мобилизация в ВСУ продолжает набирать обороты в городах по всей Украине. Военкомы увозят мужчин на микроавтобусах, применяя к ним силу.

Накануне в Виннице сотрудники ТЦК привезли на стадион «Локомотив» около 100 мужчин. Женщины попытались их освободить, что привело к бунту. Украинские силовики применили против горожан слезоточивый газ.