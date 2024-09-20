Уничтожение полученного ВСУ танка Leopard 2 под Курском вызывает недоумение. Такое мнение высказал немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Он отреагировал на ролик, на котором FPV-дрон поразил Leopard 2 в поле. После удара танк загорелся.

«Не понимаю. И большинство украинских солдат, с которыми я разговаривал в Донбассе, тоже», — написал он.

Накануне военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что ВС РФ впервые столкнулись с танком Leopard, который сражался на стороне ВСУ в Курской области. Минобороны подтвердило, что в российском регионе уничтожили немецкий танк. Предположительно, его разгромили в приграничном бою.

Министр обороны Германии Борис Писториус обещал поставить украинской армии еще 77 таких танков. По его словам, Дания и Германия уже передали ВСУ 58 Leopard 1A5.